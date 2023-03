FOTO - Roma-Real Sociedad: presente all'Olimpico l'attrice statunitense Luna Blaise

C'è grande entusiasmo per il match tra Roma e Real Sociedad, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il match andrà in scena allo Stadio Olimpico e anche oggi è stato registrato il sold out. Tra i numerosi tifosi giallorossi c'è anche l'attrice statunitense Luna Blaise. La Roma ha condiviso sui propri canali social una foto della ragazza a bordocampo mentre mostra la maglia dei capitolini personalizzata in suo onore.