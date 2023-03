Europa League, ROMA-REAL SOCIEDAD: le probabili formazioni. Ballottaggio Kumbulla-Llorente in difesa, torna Abraham dal 1'

Ci siamo. Oggi alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico andrà in scena il primo atto della sfida tra Roma e Real Sociedad, valida per gli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, reduci dalla grande vittoria contro la Juventus, se la vedranno contro la quarta forza del campionato spagnolo, che però ha vinto solamente una delle ultime sette gare tra tutte le competizioni. Per la partita odierna, José Mourinho si affiderà a Rui Patricio tra i pali, mentre dovrà fare a meno di Ibanez (squalificato) in difesa, motivo per cui al suo posto dovrebbe giocare uno tra Llorente, ex Real Sociedad, e Kumbulla. Il pacchetto arretrato sarà completato da Smalling e Mancini, sulle fasce invece agiranno Spinazzola e Karsdorp. A centrocampo confermata la coppia Matic-Cristante, così come sulla trequarti gli intoccabili Pellegrini e Dybala. In attacco torna dal 1’ Abraham. Il ritorno si giocherà all’Estadio Municipal de Anoeta il 16 marzo alle ore 21.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disp.:

All.: Mourinho

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Brais, Merino, Silva; Sorloth, Oyarzabal.

A disp.:

All.: Alguacil

Arbitro: Schärer. Assistenti: De Almeida - Zogaj. IV Uomo: Fähndrich. VAR: San. AVAR: Tschudi.