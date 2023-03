FOTO - La Real Sociedad regala a Mourinho un peluche della mascotte Txurdin

Il feeling positivo tra la Real Sociedad e la Roma continua. Nonostante le due società siano avversarie in Europa League, gli spagnoli hanno sempre mostrato grandissimo rispetto verso i giallorossi, a partire dall'omaggio nei confronti di Francesco Totti. Domani a San Sebastian andrà in scena la gara valida per il ritorno degli ottavi di finale e si ripartirà dal 2-0 in favore degli uomini di José Mourinho, i quali sono arrivati nel pomeriggio nella città basca. Proprio lo Special One ha ricevuto un simpatico dono dalla Real Sociedad, ovvero un peluche della mascotte Txurdin. A consegnarglielo è stata direttamente la mascotte.