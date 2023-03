Twitter, la Real Sociedad celebra Totti e Xabi Prieto: "Da bambino sognavo di giocare nella squadra della nostra vita" (FOTO)

"Da bambino non sognavo di fare il calciatore, sognavo di giocare nella squadra della nostra vita", con questo messaggio su Twitter la Real Sociedad, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale contro la Roma in Europa League, celebra le due bandiere dei club, Francesco Totti e Xabi Prieto. Nella vignetta i due sono raffigurati mentre indicano lo stemma di Roma e Real Sociedad e alle loro spalle compare la scritta "Fedeltà". Come l'ex capitano giallorosso, anche Xabi Prieto in carriera ha indossato solo la maglia della Real Sociedad.





❤️ Da bambino non sognavo di fare il calciatore, sognavo di giocare nella squadra della nostra vita ?#WeareReal | #UEL | #AurreraReala pic.twitter.com/8Ercp82NuP

— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 8, 2023