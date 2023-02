Instagram, Wijnaldum pronto per la Cremonese: "Un'altra partita oggi, daje" (FOTO)

Obiettivo Cremonese: alle 18.30 la Roma è attesa in casa della squadra di Ballardini nella sfida valida per la 24esima giornata di campionato. Come mostra su Instagram, Gini Wijnaldum è pronto e, dopo i minuti accumulati contro Lecce, Salisburgo e Verona, è in lizza per una maglia da titolare contro la Cremonese. "Di nuovo, un'altra partita oggi. Daje", il messaggio del centrocampista olandese.