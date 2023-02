CREMONESE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Wijnaldum titolare, Belotti in vantaggio su Abraham. Dybala in panchina

La Roma si gioca la possibilità di agguantare il secondo posto in casa della Cremonese. Vincendo contro i grigiorossi, infatti, la squadra di José Mourinho raggiungerebbe Inter e Milan a quota 47 punti. Per centrare l'obiettivo, lo Special One è pronto a ruotare pochi uomini rispetto alla formazione vista contro il Salisburgo. Spazio a Marash Kumbulla al posto dello squalificato Chris Smalling al centro della difesa, con Rick Karsdorp a destra e Leonardo Spinazzola confermato a sinistra. Prima da titolare in giallorosso per Georginio Wijnaldum, che affiancherà il diffidato Bryan Cristante in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio a Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy, che prenderà il posto di Paulo Dybala, inizialmente in panchina. In vantaggio, infine, Andrea Belotti su Tammy Abraham per il ruolo di centravanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

LEGGO - Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham.