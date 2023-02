Instagram: spunta il like di Zaniolo al gol del Galatasaray contro il Trabzonspor (FOTO)

Con la sessione di calciomercato ancora aperta in Turchia, da ieri si parla con insistenza di un interesse del Galatasaray per Nicolò Zaniolo, che a gennaio è rimasto a Roma ma è ormai fuori dal progetto tecnico giallorosso.

Oggi il Galatasaray affronta il Trabzonspor in campionato e al momento è in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Mertens e Icardi. E su Instagram spunta il like di Zaniolo al post condiviso dal club turco per celebrare la rete dell'attaccante ex Napoli. Inoltre su Instagram il classe '99 segue anche Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray.