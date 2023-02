Calciomercato Roma: sondaggi di Galatasaray e Fenerbahce per Zaniolo

Rimasto a Roma nella sessione invernale di calciomercato ma fuori dal progetto tecnico giallorosso, Nicolò Zaniolo ha attirato l'interesse di Galatasaray e Fenerbahce. Secondo il sito dedicato alle trattative, nelle ultime ore i due club turchi hanno effettuato dei sondaggi con la Roma per il classe '99.

Il club giallorosso, però, non apre al prestito e vuole cedere l'attuale numero 22 solo a titolo definitivo. Il mercato in Turchia chiuderà mercoledì 8 febbraio e lunedì potrebbe essere il giorno decisivo anche per capire se le due squadre arriveranno alle cifre richieste dalla Roma e se Zaniolo accetterà il trasferimento.

(gianlucadimarzio.com)

