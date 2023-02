La solitudine di Zaniolo: si allenerà a La Spezia

Nicolò Zaniolo a La Spezia cerca di recuperare equilibrio e serenità dopo la visita medica alla quale è stato sottoposto venerdì dalla società, che ha confermato la necessità di un periodo di riposo. Il numero 22 ha capito di aver sbagliato e intanto si allenerà da solo per non perdere la condizione atletica. I Friedkin considerano i comportamenti del calciatore imperdonabili e risolvere il caso appare complicatissimo. Zaniolo tornerà a Roma tra una settimana per sottoporsi a una nuova visita di controllo e nel caso in cui non venissero riscontrati problemi, sarà deciso un eventuale percorso di rientro agli allenamenti a Trigoria. L'assenza però potrebbe essere molto lunga, circa un mese. Il classe '99 non ha sentito praticamente nessuno da Trigoria, infatti solo un compagno gli ha mandato un saluto con un messaggio.

(corsport)