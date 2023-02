L'immagine della Roma raccolta in un abbraccio alla fine della partita con José Mourinho che arringava i suoi è finita inevitabilmente su diversi account social dei giocatori. Dopo i messaggi al termine della partita vinta 1-0 col Verona, in mattinata è Lorenzo Pellegrini a scrivere: "Avanti per la nostra strada!".

Stessa immagine e un solo hashtag come commento, #Team, per Nemanja Matic.