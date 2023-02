Instagram, Dybala a Solbakken dopo il Verona: "Congratulazioni". El Shaarawy: "3 punti importantissimi". Zalewski: "Uniti" (FOTO)

La Roma supera 1-0 il Verona con il primo gol in giallorosso di Ola Solbakken. Il norvegese ha ricevuto, tra gli altri, anche i complimenti del suo compagno di squadra Paulo Dybala, che su Instagram ha postato una foto della partita scrivendo "+3", riferendosi ai punti guadagnati contro gli scaligeri, e "Congratulazioni", nei confronti proprio di Ola Solbakken per la rete realizzata.

Stephan El Shaarawy riprende i temi della Joya nel suo post su Instagram. "3 punti importantissimi", è il suo commento sulla vittoria contro il Verona. Anche il Faraone, poi, si complimenta con Solbakken per il gol. "Sono molto felice per te, lo meriti", sono le sue parole nei confronti del norvegese.

È una foto del gruppo al termine del match la protagonista del post di Nicola Zalewski su Instagram. "Uniti così", ha scritto il classe 2002, che ha poi aggiunto "Ora testa a giovedì", in riferimento al ritorno dei playoff di Europa League contro il Salisburgo, per poi concludere con i complimenti nei confronti di Solbakken per il gol segnato.