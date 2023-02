Instagram, Matic e la famiglia a pranzo in un ristorante della Capitale: "Domenica" (FOTO)

Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Lecce, José Mourinho ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo. La squadra infatti si ritroverà a al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella mattinata di domani, quando inizierà la preparazione in vista di Salisburgo-Roma, in programma giovedì. Nemanja Matic ha deciso di rilassarsi insieme alla sua famiglia e ha pranzato in un noto ristorante della Capitale. "Domenica", il commento che accompagna le foto pubblicate dal centrocampista sul proprio profilo Instagram.