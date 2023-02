Allo stadio Via del Mare la Roma pareggia 1-1 col Lecce nella 22esima giornata di campionato: l'autogol di Ibañez consente alla squadra di Baroni di andare in vantaggio, la rete di Dybala dal dischetto ristabilisce la parità. José Mourinho concede un giorno di riposo ai giallorossi e ritroverà la squadra lunedì, alle 11.00, al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti: giovedì la Roma è attesa in casa del Salisburgo per la gara d'andata dei playoff di Europa League.