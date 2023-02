Instagram, Llorente dopo l'allenamento di oggi: "Lavorare sodo! Questa è la via" (FOTO)

"Lavorare sodo! Questa è la via". Così Diego Llorente ha descritto su Instagram alcune foto che lo ritraggono protagonista nell'allenamento di questa mattina. Lo spagnolo, che finora ha messo insieme soltanto pochi minuti nel match contro l'Empoli, ha anche aggiunto: "Daje Roma". Arrivato a gennaio dal Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, il difensore potrebbe avere un'occasione nella partita in casa della Cremonese, quando, vista la squalifica di Chris Smalling, si giocherà il posto con Marash Kumbulla.