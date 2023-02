Twitter, la Roma chiama a raccolta i tifosi: "Una partita da giocare tutti insieme" (VIDEO)

Questa sera la Roma affronterà il Salisburgo nella gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League e dovrà ribaltare l'1-0 dell'andata. Il teatro della sfida sarà lo Stadio Olimpico (sold out per la diciassettesima volta in stagione), dove sono attesi oltre 60mila spettatori. La società giallorossa ha caricato l'ambiente a poche ore dal delicatissimo match europeo: "Una partita da giocare tutti insieme. Daje Roma daje", il messaggio social del club capitolino.