Roma-Salisburgo: 17esimo sold out stagionale. Superata la quota di un milione di spettatori all'Olimpico nel 2022-23

Contro il Salisburgo la Roma supererà la quota di un milione di spettatori ospitati allo Stadio Olimpico nella stagione in corso. Il match di ritorno dei playoff di Europa League, in programma domani alle ore 21, vedrà presenti oltre 62mila spettatori e rappresenterà il ventiquattresimo sold out tra questa stagione e la scorsa. Durante quest'annata, sono stati finora registrati diciassette "tutto esaurito" su diciotto partite giocate all'Olimpico. A fare eccezione è stata la partita di Coppa Italia contro il Genoa, con un sold out non raggiunto per qualche decina di biglietti.