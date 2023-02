Instagram, la carica di Camara: "Allenamento. Andiamo!" (FOTO)

La Roma si prepara a sfidare il Salisburgo nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi dovranno ribaltare l'1-0 dell'andata, ma potranno approfittare della spinta dello Stadio Olimpico, nuovamente sold out. Gli uomini di José Mourinho hanno svolto nel pomeriggio l'allenamento di rifinitura, al quale ha preso parte anche Mady Camara, che negli ultimi mesi non ha trovato molto spazio. Il centrocampista ha pubblicato sul proprio profilo una foto della seduta odierna: "Allenamento. Andiamo!", la carica del guineano in vista del delicatissimo match europeo.