Instagram, Dybala: "Triste per il risultato, ma dobbiamo guardare avanti. Focus a giovedì" (FOTO)

La Roma non riesce a conquistare i tre punti allo Stadio Via del Mare e viene fermata dal Lecce sull'1-1. I capitolini sono passati in svantaggio a causa dell'autorete di Ibanez, ma a pareggiare i conti ci ha pensato il solito Dybala, il quale ha trasformato il rigore al minuto 17. Proprio la 'Joya' ha espresso tutto il suo disappunto per il risultato ottenuto, caricando però l'ambiente in vista di Salisburgo-Roma, in programma giovedì. "Triste per il risultato ma dobbiamo guardare avanti!! Focus a giovedì!! Daje Roma", il messaggio dell'argentino.