LECCE-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Confermato El Shaarawy a sinistra, Dybala ed Abraham titolari (VIDEO)

Alle ore 18 allo Stadio Via del Mare la Roma è attesa da una partita ricca di insidie e l'avversario sarà il Lecce, una delle sorprese del campionato. Per affrontare questo match, valido per la ventiduesima di Serie A, José Mourinho si affiderà agli uomini che gli danno maggiori garanzie ed è pronto a riproporre la stessa formazione vista con l’Empoli: Rui Patricio tra i pali, trio difensivo composto da Mancini-Smalling-Ibanez, a centrocampo confermata la coppia Cristante-Matic, mentre sugli esterni fiducia a Zalewski ed El Shaarawy. In attacco spazio a Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham. I giallorossi, dopo la vittoria del Milan contro il Torino, hanno una grande chance per riportarsi in terza posizione e anche guadagnare punti su Lazio e Atalanta, che si affronteranno questa sera.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

All.: Baroni.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

All.: Mourinho.

Arbitro: Aureliano. Assistenti: Vecchi - Perrotti. IV uomo: Sacchi. VAR: Guida. AVAR: Prontera.

PREPARTITA

16.54 - Il Lecce comunica le scelte di Baroni:

16.35 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa su Twitter la formazione ufficiale della Roma:

15.55 - Ecco una panoramica dello Stadio Via del Mare a circa due ore dall'inizio del match.