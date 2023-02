Instagram, Dybala non si ferma e si allena nella palestra di casa: "Senza perdere di vista l'obiettivo" (FOTO)

Paulo Dybala continua ad allenarsi nella palestra di casa sua proprio come la scorsa settimana per recuperare dal sovraccarico muscolare accusato alla gamba sinistra durante la gara contro il Salisburgo. La Joya oggi pomeriggio si è allenato individualmente con pesi e vari macchinari per recuperare più velocemente in vista dei molteplici impegni dei giallorossi in programma nei prossimi giorni. "Senza perdere di vista l'obiettivo", il messaggio dell'attaccante argentino su Instagram.