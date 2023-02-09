Galatasaray, Zaniolo: "Dispiaciuto per il popolo turco". Indosserà il numero 17 (VIDEO)

Dopo l'annuncio ufficiale del passaggio a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray, il club turco condivide un video del classe '99 mentre esprime solidarietà al popolo turco dopo il terremoto del 6 febbraio. "Sono molto dispiaciuto per Muhammed e per il popolo turco. Io ho dato il mio contributo, facciamolo tutti: siamo tutti insieme, più forti di prima", le parole dell'ormai ex giallorosso che indosserà la maglia numero 17 nella sua nuova squadra.

Nel tweet la società turca ricorda anche la possibilità di aiutare le zone disastrate dal sisma donando presso le strutture del Galatasaray.

Nicolò Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.”

Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız! ∞

ℹ️ Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz. ❤️? pic.twitter.com/IO4xFV6nqO

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023