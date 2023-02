FOTO - Instagram, Matic visita il Colosseo con la famiglia

Alla vigilia di Roma-Salisburgo, Nemanja Matic non ha solamente svolto l'allenamento di rifinitura in vista della gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Il centrocampista infatti si è concesso anche un momento di relax in compagnia della sua famiglia e ha vissuto una giornata da turista, visitando il simbolo di Roma, il Colosseo. Dal suo arrivo nella Capitale, il calciatore serbo ha sempre sfruttato i giorni liberi per godersi le bellezze di questa città.