FOTO e VIDEO - Roma verso Salisburgo: Matic scherza con Dybala in aereo

Clima sereno pre partenza per Salisburgo: la Roma, dopo l'allenamento di rifinitura in mattinata svolto a Trigoria, vola dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere la città austriaca, dove domani affronterà la formazione di Jaissle nella gara d'andata dei playoff di Europa League. E in aereo, in spagnolo, Nemanja Matic scherza con Paulo Dybala, mostrando il siparietto con l'argentino sorridente su Instagram.