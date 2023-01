Zaniolo ieri a cena con Scamacca nel ristorante di Marchisio a Roma (FOTO)

Nicolò Zaniolo non sta sicuramente passando un periodo facile, tra la rottura con la Roma e un futuro sempre più incerto. Per trascorrere delle ore in tranquillità, ieri sera il numero 22 giallorosso si è recato a cena da Legami, il ristorante aperto nella capitale dall'ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio. Il classe '99 era in compagnia di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, ed entrambi si sono fatti fotografare all'interno del locale.