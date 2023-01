VIDEO - Instagram, Mourinho si rilassa in palestra a Trigoria con 'My Way' in sottofondo: "E lo staff lavora..."

Dopo il ko in casa del Napoli, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al "Fulvio Bernardini". A Trigoria anche lo staff tecnico giallorosso lavora allenandosi in palestra, mentre José Mourinho si rilassa ascoltando musica, nello specifico 'My Way' di Frank Sinatra. Il portoghese, poi, ha condiviso su Instagram un video del workout dei suoi collaboratori mentre lui si riposa: "Lo staff sta lavorando e io lo sto facendo a modo mio (citando la canzone in sottofondo, ndr)", il messaggio di Mourinho con tanto di emoticon sorridenti.