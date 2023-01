Twitter, Gualtieri: "Inaccettabili gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma"

Nel primo pomeriggio sull'Autostrada del Sole, all'altezza di Arezzo, sono avvenuti scontri tra i tifosi della Roma, diretti a Milano, e quelli del Napoli, che viaggiavano verso Genova. Interviene anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri commentando quanto successo: "Gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Roma e Napoli sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso", il messaggio su Twitter.

