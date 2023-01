Scontri in autostrada tra tifosi di Roma e Napoli: ferito un sostenitore giallorosso (VIDEO)

Scontri sull'Autostrada del Sole, all'altezza di Arezzo tra i tifosi della Roma diretti a Milano e quelli del Napoli che viaggiavano verso Genova. Ad avere la peggio è stato un tifoso giallorosso, trasportato all'ospedale del comune toscano per le ferite riportate.

15:13 - All'origine degli scontri ci sarebbe un agguato teso da un gruppo di ultras del Napoli nei confronti di quelli romanisti. Da ciò è nato un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni.

All'origine degli scontri lungo l'A1 all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino est, ci sarebbe stato un agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un

15:03 - Poco dopo le 13 i supporter napoletani hanno iniziato a lanciare sassi e bottiglie contro i pulmini dei tifosi della Roma, che si sono così fermati sull'autostrada A1 nel tratto aretino, per poi arrivare a piedi proprio a ridosso dell'area di servizio di Badia al Pino. Lo scontro tra le due parti, 150 ragazzi per parte, è talmente violento che gli agenti della Polstrada già impegnati a presidiare l'intero tratto autostradale, sono costretti a chiudere tra Monte San Savino e Arezzo. Ad avere la peggio un tifoso romanista, portato all'ospedale di Arezzo per le ferite riportate. Al vaglio dei poliziotti e dei carabinieri sul posto insieme agli agenti della Polstrada e del Reparto Mobile di Firenze le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

14:54 - Gli scontri, che hanno coinvolto i tifosi di Roma e Napoli, si sono verificati nell'autogrill di Badia al Pino, lo stesso dove nel 2007 morì il tifoso della Lazio Gabriele Sandri. All'arrivo dei pulmini con i tifosi romani, quelli napoletani che già si trovavano sul posto avrebbero iniziato a lanciare degli oggetti. I tifosi giallorossi sono già ripartiti, mentre sono in corso da parte della polizia altri controlli e accertamenti sui tifosi partenopei ancora fermi in autogrill.

14:12 - Su Twitter in un video si mostrano anche le immagini delle due tifoserie in contatto:

14:09 - Da circa mezz'ora l'Autostrada del Sole è bloccata tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle.

