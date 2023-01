Twitter, cresce l'attesa per Napoli-Roma. Kumbulla: "Daje" (VIDEO)

Manca sempre meno a Napoli-Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A. I giallorossi, arrivati ieri in Campania, andranno in casa della capolista, attualmente a +10 dall'Inter, che però ha anche una partita in più. Mourinho ha già annunciato in conferenza stampa la formazione che scenderà in campo dal primo minuto e, almeno inizialmente, Marash Kumbulla siederà in panchina. Il difensore centrale albanese ha comunque suonato la carica sul suo profilo Twitter: "Daje", il messaggio che accompagna il video di presentazione della partita odierna.