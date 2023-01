Tik Tok, Dybala lancia la sfida: "2023. Sono pronto" (VIDEO)

C'è grande attesa per la ripresa del campionato, ma ormai siamo agli sgoccioli. La Roma affronterà domani alle 16:30 il Bologna e tra i protagonisti del match potrebbe esserciPaulo Dybala. L'attaccante argentino, che ha donato la sua medaglia da Campione del Mondo allo storico archivio del club giallorosso, infatti si è candidato per un posto da titolare, anche se la condizione non è al 100% dato che non disputa una partita intera da diversi mesi. "2023. Sono pronto", il messaggio lanciato da la 'Joya' sul proprio account di Tik Tok.