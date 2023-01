Dybala: l'argentino dona all’Archivio Storico della Roma la medaglia di Campione del Mondo (FOTO)

Paulo Dybala è tornato il 29 dicembre nella Capitale e lo ha fatto da Campione del Mondo. L'attaccante della Roma non ha trovato molto minutaggio durante il torneo in Qatar, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, infatti ha realizzato uno dei rigori calciati durante la finale contro la Francia. Come annunciato dalla Roma su Twitter, la 'Joya' ha deciso di affidare all'Archivio Storico della società giallorossa la sua medaglia d'oro ottenuta con l'Argentina.

? Paulo Dybala ha affidato all’Archivio Storico del Club la sua medaglia di Campione del Mondo ?? #ASRoma pic.twitter.com/c33tvzHco8 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 3, 2023