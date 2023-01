Instagram, Zaniolo criptico cita un'intervista di Ronaldo: "Tutto ha una soluzione. Nella vita e nel calcio ci sono cose ingiuste, ma che puoi farci?" (VIDEO)

Il futuro di Nicolò Zaniolo appare in bilico. Il calciatore sembra allontanarsi dalla Roma e nelle ultimissime ore circolano voci di un possibile trasferimento all'estero, tanto che il suo agente sarebbe pronto ad avviare i contatti con i club interessati già nella giornata di domani. La società giallorossa avrebbe aperto alla cessione, anche a gennaio, e il rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel 2024) sembra complicarsi sempre di più. Il numero 22 ha lanciato sui social un messaggio criptico, condividendo su Instagram un breve stralcio di una vecchia intervista di Cristiano Ronaldo: "Tutto ha una soluzione, tranne la morte - diceva l'asso portoghese. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male...".

