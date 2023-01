Calciomercato Roma: i giallorossi aprono alla cessione di Zaniolo già a gennaio per almeno 40 milioni. Su di lui Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund

Novità sul fronte Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale', l'interesse per il numero 22 da parte di molte società tra cui West Ham, Tottenham e Borussia Dortmund si sta scaldando sempre di più. Al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma si tratta principalmente di sondaggi. Gli Spurs starebbero lavorando per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ma non si sono fatti passi concreti. Ciò che cambia lo scenario è la posizione della Roma, che ha aperto alla cessione già a gennaio. I giallorossi valutano il calciatore almeno 35 milioni di euro, tenendo anche conto che il 15% della futura rivendita è destinato all'Inter.

L'esperto di calciomercato fornisce ulteriori aggiornamenti: gli agenti di Zaniolo sono già alla ricerca di offerte da proporre alla Roma, che chiede circa 40 milioni. I giallorossi inoltre non sono disposti a scendere sotto i 35.

