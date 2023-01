Instagram, il countdown di Rui Patricio in vista del Bologna: "Mercoledì" (FOTO)

Manca sempre meno alla ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. La Roma affronterà allo Stadio Olimpico alle ore 16:30 il Bologna nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Questa mattina i giallorossi hanno svolto un altro allenamento in vista dell'impegno contro la squadra rossoblu e Rui Patricio ha pubblicato su Instagram una foto della seduta odierna: "Mercoledì", il countdown dell'estremo difensore portoghese a due giorni dalla gara con il Bologna.