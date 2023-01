Instagram, Llorente saluta il Leeds: "Grazie ai tifosi, sempre al mio fianco. Tiferò a distanza" (FOTO)

Dopo l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Leeds alla Roma, Diego Llorente dedica anche un pensiero al club inglese e ai tifosi nel giorno in cui ufficialmente inizia la sua avventura in giallorosso. "Ho solo parole di gratitudine nei confronti del Leeds e dei suoi tifosi. Grazie per essere stati sempre al mio fianco! Auguro al club tutto il meglio per il resto della stagione. E farò il tifo a distanza!", il saluto su Instagram del difensore spagnolo.