Instagram, Abraham si rilassa in attesa della ripresa degli allenamenti: "Giorni liberi" (FOTO)

Tammy Abraham si rilassa dopo le fatiche accumulate nell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Il centravanti inglese ha fornito una grande prova, risultando decisivo e servendo due assist a Paulo Dybala nella vittoria per 2-0. "Giorni liberi", il commento dell'attaccante su Instagram in attesa della ripresa degli allenamenti a Trigoria, in programma domani mattina alle ore 11.