Trigoria, due giorni di riposo: mercoledì alle 11 la ripresa degli allenamenti

Dopo la vittoria casalinga, nella 18a giornata di campionato, contro la Fiorentina per 2-0 grazie alla doppietta di Paulo Dybala, José Mourinho concede due giorni di riposo alla squadra. Il tecnico ritroverà i giallorossi mercoledì, alle 11.00, al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per preparare la sfida di campionato contro lo Spezia, in programma domenica alle 18.00.