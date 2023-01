José Mourinho ha abituato a parlare anche per messaggi social, come celebri sono stati i suoi post estivi con le gambe incrociate ad aspettare notizie dal mercato. E nei giorni in cui le voci sul suo futuro si susseguono, l'allenatore giallorosso si mostra al lavoro sui campi di Trigoria nell'ultimo post pubblicato su Instagram. Come a dire: testa al campo, in fondo dopo domani si riparte.