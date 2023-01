Nella testa di Mourinho

Tiago Pinto va da una parte, José Mourinho vorrebbe andare dall’altra. Ma, almeno per ora, si adegua. Pinto rilascia interviste nelle quali parla nuovamente di crescita progressiva e costante, di progetto, di scadenza medio-lunga: è giovane e alla prima esperienza ad alto livello, ci sta. E Mou, chiamato dagli americani a riportare in tre anni la Roma ai livelli che le competono, vede aumentare gli ostacoli e allungarsi i tempi. [...]

L’operatività sul mercato è quasi azzerata, restano puntualmente insoddisfatte le richieste dell’allenatore che fin dal primo giorno aveva individuato – e chiarito internamente – le carenze tecniche e di esperienza del gruppo. Per amore o per forza, Mou ha fatto più di un passo indietro: reinventa se stesso e la Roma, cercando di restare il più fedele possibile all’obiettivo massimo. [...]

In condizioni normali, la Roma che – lo ricordo – non presentava titolari all’ultimo Mondiale, sarebbe intervenuta sul mercato acquistando il difensore centrale che Mou chiede da giugno 2021 (su Aguerd, la sua priorità, non si sbagliava) e un centrocampista rapido. [...]

Mourinho non ha mai pensato di lasciare la Roma prima di giugno. Ma non ha intenzione di prendere in giro i tifosi che fin dal primo minuto l’hanno seguito in tutto. Vincola la permanenza nel terzo anno di contratto alle garanzie che gli saranno fornite.

(Corriere dello Sport - I. Zazzaroni)