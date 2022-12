VIDEO - Camara corre sul tapis roulant in vista della ripresa degli allenamenti

I calciatori della Roma si trovano attualmente in vacanza, ma molti di loro stanno continuando ad allenarsi per farsi trovare pronti in vista del ritorno al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria, fissato per il 12 dicembre. Oltre a Nicolò Zaniolo, anche Mady Camara ha deciso di condividere parte del suo allenamento sui social. Il centrocampista giallorosso ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui lo si vede correre sul tapis roulant.