Twitter, la Roma si congratula con Dybala: "Campione del Mondo!" (FOTO)

Paulo Dybala vince il Mondiale in Qatar con la maglia dell'Argentina battendo la Francia in finale 7-5 dopo i calci di rigore. Il 21 giallorosso, inizialmente in panchina, è entrato nel corso del secondo tempo supplementare e ha siglato anche il penalty nella lotteria dei rigori. Su Twitter arriva anche l'applauso della Roma per Dybala: "Campione del Mondo!".