Qatar 2022, Argentina-Francia: Dybala in panchina

Ultimo atto del Mondiale in Qatar: alle 16.00, ora italiana, va in scena al Lusail Stadium la finale della rassegna mondiale tra Argentina e Francia. Dopo aver giocato il quarto d'ora finale in semifinale contro la Croazia, il giallorosso Paulo Dybala si accomoda nuovamente in panchina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni sceglie Alvarez e Di Maria accanto a Messi. Così l'Argentina: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Alvarez, Messi.