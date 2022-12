Twitter, Dybala sull'esordio nel Mondiale in Qatar: "Grazie mille per l'affetto. Più uniti che mai" (FOTO)

Paulo Dybala ha finalmente avuto la chance che aspettava. Nella serata di ieri la 'Joya' è scesa in campo al minuto 74 della sfida tra Argentina e Croazia, valida per la semifinale del Mondiale in Qatar, esordendo così nell'edizione attuale della competizione. L'Albiceleste si è imposta per 3-0, strappando il passe per la finale. Dybala ha voluto ringraziare su Twitter i propri tifosi: "Grazie mille per l'affetto di sempre. Più uniti che mai".

Muchas gracias por el cariño de siempre!! Más unidos que nunca ???? pic.twitter.com/YZLqvxMPu8 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) December 14, 2022