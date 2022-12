Lionel Messi sul tetto del Mondo con la sua Argentina: l'Albiceleste ha battuto la Francia in finale del Mondiale in Qatar 7-5 dopo i calci di rigore. Su Twitter l'attaccante giallorosso Tammy Abraham ha dedicato un messaggio a Messi, assoluto protagonista anche oggi: "Il più grande di tutti i tempi. Grazie".

The greatest of all time ??? Thank you. pic.twitter.com/TJOkVy8lai

— Tammy Abraham (@tammyabraham) December 18, 2022