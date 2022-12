Italia, Faticanti e Missori convocati dal ct Mancini per lo stage: "Esperienza unica" (FOTO)

Giacomo Faticanti, Filippo Missori e Mattia Mannini sono stati convocati dal commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini per lo stage andato in scena dal 20 al 22 dicembre. I primi due giocano nella Primavera della Roma e hanno già esordito in prima squadra, mentre il terzo (classe 2006), fresco di rinnovo contrattuale, fa parte dell'Under 18. "Esperienza magnifica...", il commento di Faticanti riguardante il lavoro svolto a Coverciano. "Esperienza unica", il pensiero di Missori.