Mannini rinnova con la Roma: "Ringrazio la società, è un onore aver firmato con questo grande club"

Termina nel migliore dei modi l'anno per il classe 2006 della Roma Mattia Mannini, che dopo essere stato convocato in Nazionale dal CT Roberto Mancini, ha anche firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà alla società giallorossa: "È con immenso onore che posso annunciare di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questo grande club. Ringrazio la società per la fiducia e tutte le persone che mi sono sempre state vicine" ha scritto il centrocampista sul suo profilo Instagram.