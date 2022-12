A Trigoria oggi è tornato ad allenarsi anche Nicola Zalewski, reduce dal Mondiale in Qatar disputato con la Polonia. L'esterno giallorosso questa mattina ha lavorato al "Fulvio Bernardini" con la squadra prima della partenza per il Portogallo e ha poi affidato un messaggio ad Instagram: "Back to work" ("Tornato al lavoro").

Anche Nemanja Matic ha condiviso uno scatto dell'allenamento odierno a Trigoria, così come El Shaarawy: