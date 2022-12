Instagram, Rui Patricio saluta Fernando Santos: "Grazie per tutto quello che hai fatto" (FOTO)

Sono giorni di voci continue in Portogallo su chi prenderà il posto di Fernando Santos sulla panchina della selezione portoghese, col nome di Mourinho diventato ormai il principale candidato. Nel frattempo, con l'ufficialità dell'addio del ct alla panchina del Portogallo, è arrivato il saluto di Rui Patricio su Instagram: "Grazie Mister Fernando Santos e al tuo staff tecnico per tutto quello che avete fatto per la nostra Nazione! In tutti questi anni, il Portogallo ha scritto la storia con gli Europei e la Nations League. Saremo per sempre grati!".