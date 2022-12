Il Portogallo sullo Special One: pronto un contratto per Mourinho

Lo Special One ieri sera è tornato a casa, location Albufeira, a oltre 200 km da Setubal, dov’è nato. [...] Ma non esiste posto in patria dove Mourinho non abbia lasciato traccia e ora una nazione intera gli chiede di tenere fede alla promessa fatta nel 2017: “Ci sarà un momento nella mia carriera durante il quale preferirò fare il commissario tecnico. Quella di vivere una Coppa del Mondo o un campionato Europeo è un’esperienza che vorrei fare, dopo tanti anni trascorsi nel mondo del calcio“ [...] L’offerta del Portogallo è pronta sul tavolo: contratto triennale da siglare nell’estate del 2023, ad un anno dagli Euro2024, con scadenza 2026, dopo il Mondiale americano. Ma in tutto questo, Mourinho cosa pensa? Chi lo conosce bene sa perfettamente quanto possa lusingarlo una proposta simile. Ma bisogna anche fare i conti con l’essenza del portoghese, della sua voglia di vivere il calcio ogni giorno della settimana. La sua capacità di incidere sulla testa dei giocatori, attraverso un lavoro incessante, può rendere allo stesso modo in un arco temporale così ridotto? Qualcuno ha dei dubbi. [...] Da Trigoria intanto nessuno ha intenzione di commentare tale scenario, forti di un contratto che recita giugno 2024 come scadenza

(La Repubblica)