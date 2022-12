Instagram, Rui Patricio festeggia la qualificazione al turno successivo del Mondiale: "Ottavi!" (FOTO)

Il Portogallo non sbaglia e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. I lusitani hanno perso contro la Corea del Sud per 2-1 nell'ultimo match della fase a gironi, ma nonostante questo si sono piazzati al primo posto del Gruppo H con 6 punti. Rui Patricio, rimasto ancora una volta in panchina per tutti i 90 minuti, ha celebrato sul proprio profilo Instagram il passaggio del turno, dove se la vedrà contro la Svizzera: "Ottavi!", il commento del portiere della Roma.