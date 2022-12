Qatar 2022, Corea del Sud-Portogallo: panchina per Rui Patricio (FOTO)

Il girone H, che vede protagonisti anche i giallorossi Matias Viña e Rui Patricio con le rispettive selezioni, si conclude oggi con le sfide valide per la terza giornata Ghana-Uruguay e Corea del Sud-Portogallo. Alle 16.00, ora italiana, il Portogallo affronterà la Corea del Sud e il portiere giallorosso si accomoda in panchina: tra i pali ci sarà Diogo Costa.

???? ?? ???? ??? ???? ⚡ ✊ Este é o nosso 11 Inicial para hoje! ??? #VesteABandeira

This is our Starting 11 for today! ? #WearTheFlag pic.twitter.com/uFLTIV0sg6

— Portugal (@selecaoportugal) December 2, 2022